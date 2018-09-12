وزيرة الدفاع الألمانية تؤكد أهمية منع استخدام الأسلحة الكيماوية

برلين - (أ ش أ)

أكدت أورسولا فون دير لين وزيرة الدفاع الألمانية أهمية الحيلولة دون استخدام الأسلحة الكيماوية في مناطق الحروب .

ونقلت شبكة / فوكس نيوز/ الإخبارية الأمريكية الليلة عن وزيرة الدفاع الألمانية قولها " أنا على علم تام بأهمية الحاجة إلى استخدام الدبلوماسية أولا وقبل كل شيء ، ومع ذلك ، فان هناك حاجة أيضا لاستخدام الردع ، ويتعين علينا الاستعداد للرد على استخدام الأسلحة الكيماوية ، حيث أننا لانعلم تماما طبيعة الموقف الذي يمكن أن يواجهنا في هذه الحالة ".

على صعيد متصل ، ألمحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء، إلى أهمية أن تكون ألمانيا على استعداد للرد في حالة استخدام أسلحة كيماوية في مناطق الحرب ، وذلك في إشارة واضحة إلى ما يتردد إزاء إمكانية استخدام مثل هذا النوع من الأسلحة في سوريا .

وكان المتحدث باسم المستشارة الألمانية قد أعلن امس الأول / الاثنين / أن حكومة بلاده على اتصال بشركائها وحلفائها لبحث أخر تطورات الموقف في سوريا .

تجدر الإشارة إلى أن اشتراك ألمانيا في مهام عسكرية بالخارج يستلزم ضرورة موافقة البرلمان ، حيث لم تشارك ألمانيا في الغارات الجوية السابقة ضد سوريا بقيادة الولايات المتحدة ، رغم تأييدها لها .