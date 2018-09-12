رئيس فنزويلا يزور الصين

كاراكاس - (د ب ا)

توجه نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا اليوم الأربعاء إلى الصين في زيارة يبحث خلالها سبل تعزيز"التعاون والاستثمارات الانتاجية" مع بكين.

وقال مادورو في تصريحات بالمطار قبل مغادرته إن الزيارة" ضرورية للغاية، وتحمل توقعات كبيرة، إنها زيارة إيجابية للفنزويليين".

وأضاف مادورو قائلا إن الاصلاحات الإقتصادية في فنزويلا سوف تسمح لها بتعزيز العلاقات الثنائية، فيما يتعلق بعمليات التمويل والتجارة، فضلا عن قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والاتصالات.

ولم يكشف مادورو عن الفترة التى سيمضيها في الصين.

وكان ديلسى رودريجيز نائب رئيس فنزويلا قد زار الصين الأسبوع الماضي، وقالت تقارير صحفية غير مؤكدة إن فنزويلا تسعى من أجل الحصول على قرض قيمته خمسة مليارات دولار من الصين.

وانتعشت العلاقات بين البلدين فى ظل حكم هوجو شافيز، سلف مادورو، والذي توفي عام 2013 ، عندما أصبحت الصين حليفا ماليا رئيسيا لفنزويلا.