الخارجية الفلسطينية: أي خطة لتوطين اللاجئين الفلسطينيين "مصيرها الفشل"

رام الله - (د ب أ):

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم الأربعاء إن أي خطة لتوطين اللاجئين الفلسطينيين "سيكون مصيرها الفشل".

وذكر المالكي للإذاعة الفلسطينية الرسمية أن "فكرة توطين اللاجئين التي تطرحها الولايات المتحدة لن تنجح لأنها ليست قرارا أمريكيا أحاديا ويخالف قرارات الشرعية الدولية".

وشدد على أن الدول المضيفة لللاجئين الفلسطينيين وهي الأردن وسورية ولبنان "ترفض أي فكرة لتوطينهم".

وكان وزير الاستخبارات والمواصلات يسرائيل كاتس أعرب عن ترحيبه بـ"مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الأردن وسورية ولبنان والعراق".

وكتب كاتس في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر" الليلة الماضية أن "استمرار مشكلة اللاجئين ناتج عن القادة العرب والفلسطينيين كرافعة للمطالبة الظالمة بحق العودة ومحاولة تدمير إسرائيل ومن الجيد أن تختفي من العالم".

من جهة أخرى ، أعلن المالكي أن الجانب الفلسطيني يجرى اتصالات مكثفة للتحضير لتصويت محتمل في الأمم المتحدة حول تفويض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وقال بهذا الصدد "نريد أن يصوت أكبر عدد من الدول لصالح استمرار عمل أونروا وإفشال المخططات الإسرائيلية والأمريكية لتصفية الوكالة".

وأوضح أن اجتماعات وزراء الخارجية العرب التي عقدت في القاهرة أمس أكدت على الدعم العربي لأونروا والسعي لحشد جهود إنجاح مؤتمر المانحين المقرر في نيويورك لدعم موازنة الوكالة.

وكانت الإدارة الأمريكية أوقفت الدعم المالي لأونروا بشكل كلي علما أن الوكالة تخدم أكثر من خمسة ملايين لاجئي فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسورية ولبنان.