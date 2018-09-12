حماس تؤكد على "الدور الرائد" لمسيرات العودة الشعبية في غزة

غزة - (د ب أ):

أكدت حركة "حماس" اليوم الأربعاء على "الدور الرائد" لمسيرات العودة الشعبية في قطاع غزة والمستمرة على الحدود مع إسرائيل للشهر السادس.

وجددت الحركة، في بيان صحفي بمناسبة الذكرى السنوية رقم 13 لانسحاب إسرائيل الأحادي من قطاع غزة، التأكيد على دعمها الكامل لمسيرات العودة "لتثبيت حق العودة وكسر الحصار" الإسرائيلي.

وشددت الحركة على "تمسكها بخيار المقاومة، وأن الكفاح المسلح هو الخيار الاستراتيجي لحماية الشعب الفلسطيني واسترداد الحقوق".

وقالت إن "مسار التسوية والمفاوضات قد فشل فشلاً ذريعًا وأصبح يشكل كارثة وطنية على القضية وعبئًا فوق عبء الاحتلال الثقيل على كاهل الشعب الفلسطيني المجاهد".

واعتبرت أن "كل الاتفاقيات السياسية فشلت في حماية ثوابت الشعب الفلسطيني ولا سيما اتفاق أوسلو الذي أجل قضايا القدس واللاجئين والحدود والمياه، وعجز عن وقف الاستيطان، إذ تضاعفت المستوطنات سبعة أضعاف".

وطالبت الحركة السلطة الفلسطينية بـ"التوقف عن التنسيق الأمني (مع إسرائيل) في الضفة الغربية فورا والكف عن مطاردة المقاومة واعتقال المجاهدين ومطاردتهم وتجريدهم من سلاحهم".

كما أكدت على رفضها "صفقة القرن (الأمريكية) وكل الحلول والمبادرات الرامية لتصفية القضية أو الانتقاص من الحقوق الوطنية الفلسطينية".