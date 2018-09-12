قوات إسرائيلية تعتقل 23 فلسطينيا في الضفة الغربية

تل أبيب - (د ب أ):

اعتقلت قوات إسرائيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 23 فلسطينيا من الضفة الغربية.

ووفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية فقد أوقفتهم القوات الإسرائيلية "بدواع أمنية".

ولم تشر الوكالة إلى ما إذا كان لأي من المعتقلين انتماءات تنظيمية.

وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب".