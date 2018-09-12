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روسيا تعلن أن أمريكا منعت احدى طائراتها من القيام برحلات مراقبة

09:32 ص الأربعاء 12 سبتمبر 2018
روسيا تعلن أن أمريكا منعت احدى طائراتها من القيام برحلات مراقبة

طائرة استطلاع روسية - أرشيفية

(أ.ش.أ):

أعلن رئيس المركز الوطني الروسي لتقليص الخطر النووي، سيرجي ريجكوف، أن الولايات المتحدة منعت طائرة روسية جديدة من طراز " تو- 214 أو أتش " من القيام برحلات مراقبة بموجب اتفاقية "الأجواء المفتوحة" دون تفسير.

وقال ريجكوف -وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية- " وفقا لنتائج الاختبارات ، وقع رؤساء وفود 22 دولة على بروتوكول نهائي يسمح لهذه الطائرة برحلات المراقبة على أراضي الدول الأطراف في المعاهدة، لكن رئيس الوفد الأمريكي، في انتهاك لشروط اتفاقية" الأجواء المفتوحة" ، دون شرح وتوضيح أي سبب، رفض التوقيع على الوثيقة النهائية، مستشهدا بتعليمات مباشرة من واشنطن".

وكان الرئيس الأميركي قد وقع، في وقت سابق، على وثيقة ميزانية الدفاع الأمريكية التي تنص على أن الولايات المتحدة تجمد التعاون مع روسيا في إطار اتفاقية السماء المفتوحة، حتى امتثال موسكو لها.

الجدير بالذكر أن اتفاقية "السماء المفتوحة" تم التوقيع عليها في هلسنكي، يوم 24 مارس عام 1992 ، من قبل 23 دولة عضو في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.. وصدقت روسيا على هذه الاتفاقية في مايو عام 2001، وهي تسمح بتنفيذ رحلات جوية متبادلة في أجواء الدول المشتركة في الاتفاقية بهدف المراقبة على الأنشطة العسكرية.

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روسيا الولايات المتحدة رحلات المراقبة سيرجي ريجكوف اتفاقية السماء المفتوحة

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