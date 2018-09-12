(سي إن بي سي): ترامب سيفرض عقوبات على أية جهة أجنبية تتدخل في الانتخابات الأمريكية

(أ.ش.أ):

ذكر موقع (سي إن بي سي) الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيوقع أمرا تنفيذيا في وقت لاحق اليوم الأربعاء، ينص على توقيع عقوبات ضد أشخاص أو شركات أجنبية تحاول التدخل في الانتخابات الأمريكية، بناء على تقارير وكالات الاستخبارات.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن قرار ترامب بتوقيع الأمر التنفيذي يأتي بالتزامن مع استعدادات وكالات الاستخبارات وقوى تنفيذ القانون في الولايات المتحدة للدفاع عن انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل ضد التدخل الأجنبي المتوقع..مضيفا إن البيت الأبيض رفض التعليق على الأمر.