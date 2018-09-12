الصين تدعو المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب في سوريا

(أ.ش.أ):

دعا مبعوث الصين الدائم لدى الأمم المتحدة ما تشاو تشو، المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون لمواصلة مكافحة الإرهاب في سوريا.

وقال ما تشاو تشو ـ في كلمة له خلال اجتماع لمجلس الأمن حول الوضع في سوريا نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الأربعاء - " ليس هناك بديل عن التسوية السياسية إذا كان لسوريا أن تحقق السلام والاستقرار، ويجب احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، ويتعين على المجتمع الدولي أن يعزز تعاونه لمواصلة مكافحة الإرهاب في البلاد التي مزقتها الحرب".

كما دعا المبعوث الصيني، المجتمع الدولي إلى تعظيم الاستفادة من دور منظمة الأمم المتحدة باعتبارها الوسيط الرئيس حيال الوضع في سوريا، ودعم محادثات جنيف التي تقودها المنظمة ومحادثات آستانا ذات الصلة، مؤكدا ضرورة بذل الجهود لتجنيب المدنيين أي ضرر، مع زيادة المجتمع الدولي حجم المساعدات الإنسانية إلى سوريا.