بيرو: أحكام بالسجن بحق 9 من أعضاء من جماعة "الدرب الساطع" المتمردة

ليما - (د ب أ):

أصدرت محكمة في بيرو الثلاثاء أحكاما بالسجن على تسعة من قيادات جماعة "الدرب الساطع" المتمردة اليسارية بعد إدانتهم على خلفية تفجير سيارة عام 1992 في ليما أدى إلى مقتل 25 شخصا على الأقل.

ومن بين من شملتهم الأحكام زعيم الجماعة أبيمايل جوزمان ، المعروف أيضا باسم "جونزالو".

ويقضي كبار قادة الجماعة بالفعل عقوبة السجن مدى الحياة، لكن الحكم يعني أن العديد من القادة الأقل مرتبة سيتم سجنهم حاليا.

وأطلقت الجماعة "حرباً شعبية" في عام 1980 أسفرت عن مقتل ما يقرب من 70 ألف شخص على مدار عقدين.

وتم القبض على جوزمان في سبتمبر عام 1992. وكان اعتقاله وإدانته بمثابة بداية لانحسار المجموعة المتمردة.

ويقضي جوزمان عقوبة السجن مدى الحياة في قاعدة عسكرية.