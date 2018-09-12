لافروف: روسيا مرتاحة لوجود قناة اتصال مع الولايات المتحدة بشأن سوريا

​(مصراوي):

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن ارتياح موسكو، لوجود قناة اتصال مهنية بين روسيا والولايات المتحدة بشأن سوريا.

وقال لافروف خلال المنتدي الإقتصادي الشرقي "أنا مرتاح جدا، كون للمشاكل، على سبيل المثال الأزمة السورية، لدينا مع الولايات المتحدة قناة اتصال مهنية جدا بين العسكريين"، وفق وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

وعن السلاح النووي في كورياالشمالية صرح بان الجهود المبذولة تتماشي مع خريطة الطريق الروسية _الصينية، التي وضعتها الدولتان منذ عام، لازالة حدة التصعيد تدريجياً بنظام مستقر للسلام في شمال شرق آسيا، والتي تتضمن نزع السلاح النووي.

وينظم المنتدى الاقتصادي الشرقي الرابع في مدينة فلاديفوستوك الروسية بالفترة، ما بين 11-13 سبتمبر، من هذا العام تحت عنوان "الشرق الأقصى، توسيع حدود الفرص"، وكان نائب رئيس الوزراء الروسي يوري تروتنف، قد أعلن أنه تمت دعوة أكثر من 5 آلاف مشارك الى المنتدى، من بينهم 1575 من رجال الاعمال الروس، و2871 رجل أعمال أجنبي، ومن المترقب وصول ممثلو 19 دولة، بما في ذلك ومن منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الشمالية.

يذكر أن المنتدى الاقتصادي الشرقي أسس بموجب مرسوم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 19 مايو 2015. ويقام المنتدى سنويا في مدينة فلاديفوستوك، وذلك لتعزيز علاقات مجتمع الإستثمار الدولي.