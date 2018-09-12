بعد استهداف المطار.. نقل الطائرات من "معيتيقة" إلى مصراتة الليبية

(مصراوي):

أكدت مصادر بالمكتب الإعلامي لمطار معيتيقة الدولي في تصريحات لبوابة "الوسط" الليبية، البدء في نقل الطائرات إلى مطار مصراته، مشيرًا إلى عدم إصابة أي طائرة.

وذكرت الصحيفة، أنه تم وقف إطلاق النار، ولم يعد يسمع السكان أي من دوي الرصاص التي كانت منتشرة في أماكن متفرقة جنوب طرابلس.

يذكر أن قذائف صاروخية سقطت علي مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس، الثلاثاء، وشهدت مناطق متفرقة تبادل لإطلاق النار حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

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