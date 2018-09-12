استقالة وزيرة الصحة الإسبانية بسبب مؤهلاتها الجامعية

مدريد - (د ب أ):

استقالت وزيرة الصحة الإسبانية، كارمن مونتون، في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء بسبب مزاعم عن ارتكابها سلوك غير لائق فيما يتعلق بشهادة جامعية.

وقالت مونتون 42 عامًا، وهي طبيبة مدربة، إنها كانت منفتحة وصادقة ونفت مزاعم بحدوث مخالفات تتعلق بدرجة الماجستير التي حصلت عليها عام 2011.

يشار إلى أن هذه هي ثاني استقالة في حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الذي اعترف باستقالة مونتون في تغريدة.

ونشرت بوابة "إلديارو.إس" الإخبارية، الادعاءات ضد مونتون الاثنين الماضي.