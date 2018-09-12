تحويل مسار رحلة جوية بين مصر وليبيا بعد ضرب مطار "معيتيقة"

(مصراوي):

أفادت مصادر رسمية ليبية في تصريحات لـ"سكاي نيوز"، بأنه تم تحويل مسار رحلة جوية ليبية قادمة من مصر إلى "مصراتة" بدلًا من طرابلس بعد إطلاق صواريخ باتجاه مطار "معيتيقة"، الذي يبعد 11 كم عن العاصمة.

وسُمع دوي انفجارات قرب مطار معيتيقة دون أن يتضح الجهة التي أطلقت الصواريخ حتى الآن، والتي شُوهد أحدها يسقط في البحر المتوسط قرب المطار.

يذكر أن الحركة الملاحية بمطار معيتيقة الدولي الليبي توقفت بعد سقوط قذيفة في أرجاء المطار، أمس الثلاثاء.

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