المالكي: مصر لا تألو جهدًا لتحقيق المصالحة الفلسطينية

القاهرة (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تألو جهدا لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وقال المالكي، في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع الدورة الـ150 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب مساء اليوم الثلاثاء، "إننا نأمل في الوصول لمصالحة وطنية حقيقية عبر الاجتماعات التي ستعقد خلال الفترة القادمة بالقاهرة".

وأكد ضرورة إنهاء الإنقسام وعودة حكومة الوفاق الوطني لتأدية مهامها في غرة كما هو الحال في الضفة، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية تحافظ على مسؤولياتها تجاه غزة، حيث توجه نحو ثلث ميزانيتها للقطاع.

ووجه "المالكي" الشكر للدول العربية على دعمها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " أونروا"، إلا أنه طالب بمزيد من الدعم لمواجهة العجز الذي سببه القرار الأمريكي بوقف تمويل الوكالة.

وانتقد قرارات الادارة الأمريكية بحق الشعب الفلسطيني وآخرها إغلاق مقر منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، معتبرا أن هذه الإدارة تعزل نفسها، واصفا أعضائها بالهواة.

وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" سيتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ثم يعود إلى بلاده.