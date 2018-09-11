وزير الداخلية الإيطالي يهاجم الأمم المتحدة: لا نقبل دروسًا من أحد

روما (أ ش أ)

هاجم ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي، اليوم الثلاثاء، مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، مشددا على أن إيطاليا "لا تقبل دروسا من أحد".

وكانت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت قد صرحت بأن هناك عنفا وعنصرية ضد المهاجرين في إيطاليا.

وقال سالفيني - في تصريح أوردته وكالة أنباء (أنسامد) الإيطالية - "إن إيطاليا استقبلت 700 ألف مهاجر في السنوات الأخيرة، كثير منهم غير قانونيين، ولم تلق أي تعاون من دول أوروبية أخرى".

وأضاف: "لهذا السبب نحن لا نقبل الدروس من أي شخص، خاصة الأمم المتحدة التي تثبت أنها عاجزة، متحيزة ومضللة".

وأكد سالفيني أنه قبل إجراء تحقيق حول إيطاليا، على الأمم المتحدة أن تقوم بالتحقيق مع الدول الأعضاء التي تتجاهل الحقوق الأساسية، مثل الحرية والمساواة بين الرجل والمرأة.

وكانت المفوضة العليا لحقوق الإنسان باشيليت قالت مؤخرا إنها سترسل موظفيها إلى إيطاليا للتحقيق في انتهاكات ضد المهاجرين محذرة من عواقب مدمرة لوقف سفن المنظمات غير الحكومية عن ممارسة عمليات الإنقاذ.