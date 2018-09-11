كيف تستعد المفاعلات النووية في 3 ولايات أمريكية لإعصار فلورنس القوي؟

كتب – محمد الصباغ:

تستعد المفاعلات النووية الأمريكية في ولايات نورث كارولاينا وساوث كارولاينا وفرجينيا، لمواجهة الإعصار فلورنس الذي من المتوقع أن يضرب الشاطئ الأمريكي في تلك المناطق يوم الخميس.

وكان حاكم ولاية واشنطن، موريل بوزر، أعلن حالة الطوارئ، استعدادًا للإعصار، المصنف من الدرجة الرابعة، والذي اشتدت سرعته إلى 195 كيلومترًا في الساعة، والذي يعد أيضًا الأشد في المنطقة منذ ثلاثة عقود.

ودفع الإعصار حكام ولايات فرجينيا ونورث كارولاينا وساوث كارولاينا إلى إعلان حالة الطوارىء، وطلبوا من السكان الاستعداد لعاصفة خطيرة.

وذكرت وكالة رويترز البريطانية أن هناك 16 مفاعلا في الولايات الثلاث المهددة بالتعرض للأضرار الأكبر من الإعصار.

وسوف يلحق الإعصار الضرر بشركات الطاقة في الولايات وعلى رأسها شركة "دوق" أو "Duke" التي تنتج حوالي 1870 ميجا وات من الكهرباء. ويمكن لوحدة واحدة من الميجا وات أن تخدم ألف منزل.

وقالت جريس رونتري، المتحدثة باسم شركة "دوق"، إن العاصفة فلورنس تاريخية وسوف تؤثر على العملاء. وتخدم الشركة 4 مليون شخص في ولايتي كارولاينا.

وذكرت رويترز أنه من أجل الاستعداد للعاصفة، قام العاملون في المفاعلات بفحص المولدات والتأكد من وجود الوقود الكافي، واطمئنوا على المعدات التي يمكن أن تتأثر بالرياح.

وأشارت الوكالة إلى أن أغلب المحطات حاليًا خضعت لإجراءات ما قبل العاصفة، والبقية يخضع حاليًا بالفعل.

وقبل 12 ساعة تقريبًا من وصول الإعصار، سوف يتم إغلاق المفاعلات في المحطات النووية.

وكان مركز الإعصار فلورنس على مسافة 1210 كيلومترات جنوب شرقى برمودا، ويتحرك بسرعة 9 كيلومترات في الساعة، حسبما ذكر مركز الأعاصير الأمريكي.

وصدرت اليوم الثلاثاء، أوامر بإجلاء جماعي على امتداد ساحل المحيط الأطلنطي الأمريكي مع اقتراب فلورنس من المنطقة.

ومن المنتظر، بحسب رويترز، أن يتم إجلاء حوالي 250 ألف شخص من جزر أوتر بانكس الشمالية في نورث كارولاينا، بعد أوامر لأكثر من 50 ألف شخص بمغادرة جزيرتي هاتيراس وأوكراكوك في أقصى جنوب مجموعة الجزر.

والإعصار هو الأشد الذي يهدد الولايات المتحدة هذا العام، والأول من حيث قوته الذي يستهدف ولايتي نورث كارولاينا وساوث كارولاينا منذ عام 1989.