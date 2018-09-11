كيف علق رؤساء أمريكا على أحداث 11 سبتمبر؟ (صور)

كتب - هشام عبد الخالق:

تحل اليوم الذكرى السابعة عشر لما يعرف إعلاميًا بـ "هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001"، والتي راح ضحيتها ما يقرب من 3000 شخص وجُرح آلاف آخرين، نتيجة تحطم ثلاث طائرات ببرجي التجارة العالميين ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية، وطائرة رابعة في مزرعة بولاية بنسلفانيا يُعتقد أنها كانت في طريقها للبيت الأبيض أو مبنى الكونجرس.

وفي هذا اليوم الذي يتذكر فيه الآلاف من الأمريكيين آلامهم وجراحهم ومن فقدوهم، تباينت تغريدات الرؤساء الأمريكيين السابقين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكان أبرز التغريدات، تلك التي كتبها الرئيس الحالي دونالد ترامب، حيث لم يقدم نعيًا للذين فقدوا أرواحهم أو يتذكر هؤلاء الذين أصيبوا، بل كتب تغريدة من 5 كلمات فقط كانت هي: "الذكرى السابعة عشر لهجمات 11 سبتمبر".

أما باقي الرؤساء، عبروا عن تقديرهم لأرواح هؤلاء الذين ضحوا بحياتهم، وكان أبرزهم جورج بوش، الذي كان رئيسًا للولايات المتحدة وقت وقوع الهجمات، وقال في تغريدة له: "هذا يوم لن أنساه بالتأكيد، وفي هذا الصباح نقف لكي نتلو الصلوات على أرواح هؤلاء الذين فقدوا حياتهم".

الرئيس الأسبق بيل كلينتون، عبر عن تعازيه لمن فقدوا أرواحهم، وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "اليوم نكرم من فقدوا حيواتهم قبل 17 عامًا في نيويورك وفيرجينيا وبنسلفانيا، وكذلك المستجيبون الأوائل الذين خاطروا بحياتهم لكي ينقذوا آخرين".

وتابع كلينتون، أفضل طريقة لتكريمهم هو أن نعيش حياتنا بطريقة تمكنهم من عيش السنين التي لم يتمكنوا من استغلالها.

باراك أوباما، قال في تغريدة مشابهة، سنتذكر دائمًا ضحايا 11 سبتمبر، وسنظل نشكر المستجيبين الأوائل الذين يبقونا آمنين، وسنكرم الذين يدافعون عن دولتنا.

وأضاف أوباما، لا يوجد شيء لا يمكن أن تتغلب عليه المرونة والعزيمة، ولا يمكن لأي عمل إرهابي أن يغير من طبيعتنا.