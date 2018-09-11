الدفاع الروسية: هجوم إدلب الكيميائي "المفبرك" قد يظهر قريبًا

موسكو (أ ش أ)

أكدت وزارة الدفاع الروسية بدء تصوير محاكاة "هجوم كيميائي" في مدينة جسر الشغور بمحافظة إدلب السورية بمشاركة عناصر إرهابية بهدف تحميل حكومة دمشق مسئوليته.

وأعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية في بيان له اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية : "بحسب معطيات وردت من سكان محافظة إدلب، يجري في مدينة جسر الشغور الآن تصوير مشاهد استفزازية مفبركة تحاكي استخدام الجيش السوري لـ"السلاح الكيميائي" ضد المدنيين.

وأضاف البيان:"من أجل تصوير هذه المشاهد، وصلت إلى جسر الشغور صباح اليوم فرق إعلامية لبعض القنوات الشرق أوسطية وكذلك فرع إقليمي لقناة إخبارية أمريكية كبيرة"،مشيرا إلى أن سيناريو الاستفزاز يقضي بتصوير مشاهد تقديم نشطاء من قوات الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) المساعدة إلى المواطنين بعد الاستخدام المزعوم من قبل الجيش السوري لبراميل متفجرة تحوي مواد سامة.

وأوضح البيان أنه بهدف إعطاء المشاهد صبغة واقعية ، نقل المسلحون من بلدة خربة الجوز إلى جسر الشغور صباح اليوم برميلين بهما مادة كيميائية من الكلور، لافتا إلى أنه من المقرر أن تسلم جميع مشاهد الاستفزاز الكيميائي في جسر الشغور إلى وسائل الإعلام حتى نهاية اليوم لبثها بعد تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي.