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وزير الدفاع العراقي: حاربنا الإرهاب من أجل السلام العالمي

07:30 م الثلاثاء 11 سبتمبر 2018
وزير الدفاع العراقي: حاربنا الإرهاب من أجل السلام العالمي

وزير الدفاع العراقي عرفان محمود الحيالي

بغداد (أ ش أ)

أكد وزير الدفاع العراقي عرفان محمود الحيالي، أن بلاده حاربت الإرهاب من أجل السلام العالمي الذي تحقق بفضل تضحيات شهداء العراق وتضحيات الجرحى.

جاء ذلك خلال لقاء الحيالي مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني الفريق أول زبير محمود حياة، الذي يزور العراق حاليا، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الثلاثاء.

وقال الحيالي: "إن العراق انتصر انتصاراً كبيراً، لكن الأهم من الانتصار هو استثماره، وهذا يتحقق عن طريق الجهد الاستخباري المكثف، فمعركتنا القادمة استخبارية بامتياز، وقطعنا شوطاً كبيراً فيها، من خلال تعاون الشعب مع قواتنا المسلحة".

من جانبه، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني ضرورة تعاون المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب، مشيرا إلى أن بلاده قطعت شوطا كبيراً في حربها ضد الإرهاب الدولي، وهي على استعداد للتعاون مع العراق على كافة الأصعدة في مجال التدريب والتسليح وتبادل الخبرات".

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