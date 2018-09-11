فرنسا: الحرب على الإرهاب لا تبرر استهداف المدنيين

كتب – محمد عطايا:

قال المندوب الفرنسي بمجلس الأمن فرنسوا ديلاتر ، إن بلاده سترد مع حلفاؤها حال جرى استخدام الأسلحة الكيماوية في مدينة إدلب السورية.

وأضاف في كلمته باجتماع مجلس الأمن اليوم بشأن إدلب اليوم الثلاثاء، أن الحرب على الإرهاب لا تبرر استهداف المدنيين.

وحذر من وقوع أزمة غير مسبوقة للاجئين في تركيا حال بدء العمليات العسكرية في إدلب، مشيرًا إلى أن أي هجوم عسكري عليها ستكون له آثار كارثية.

وانطلقت اليوم الثلاثاء مناقشات بمجلس الامن الدولة بشأن الاحداث في مدينة إدلب السورية، وبدأت الجلسة بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا هجمات 11 سبتمبر الإرهابية عام 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية.