مندوب روسيا بمجلس الأمن: هناك عشرات الآلاف من الإرهابيين في إدلب

القاهرة - مصراوي

انطلق اليوم الثلاثاء مناقشات بمجلس الامن الدولة بشأن الاحداث في مدينة إدلب السورية، وبدأت الجلسة بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا هجمات 11 سبتمبر الإرهابية عام 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وصرح المندوب الروسي بمجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، أن عشرات الآلاف من مقاتلي جبهة النصرة والتنظيمات الإرهابية الأخرى موجودين في المدينة السورية.

وأضاف أن هناك حاجة ملحة لفصل الجماعات المسلحة عن الإرهابيين في إدلب. وذكرت الأمم المتحدة أن حوالي 3 مليون مدنيا يعيشون في المدينة ويواجهون خطر الموت والنزوح حال بدأ هجوما على المدينة.

وذكر المندوب الروسي أيضًا أنه "لا يمكن أن نسمح للإرهابيين أن يتخذوا من مئات آلاف المدنيين دروعا بشرية". وتستعد الحكومة السورية لبدء هجوم على المدينة التي تعتبر آخر المعاقل القوية للمعارضين المسلحين في سوريا.

كما حذر المندوب الروسي أيضًا من أن "الإرهابيين" في إدلب قد يستخدمون الأسلحة الكيماوية في إدلب. ويأتي ذلك وسط تحذيرات غربية من استخدام الحكومة السورية للأسلحة الكيماوية ضد المسلحين في المدينة.