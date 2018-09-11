وزير خارجية الأردن يحذر من خطورة فشل حماية الأونروا على أمن المنطقة

القاهرة/عمان (د ب أ)

حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، من خطورة فشل حماية وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتبعات ذلك على أمن المنطقة.

وقال الصفدي خلال مشاركته في جلسة وزارية خاصة بشأن دعم وكالة الأونروا على هامش أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم: إن "الحفاظ على الأونروا استثمار ضروري لبناء السلام والاستقرار اللذين ننشدهما جميعا".

وأكد استمرار الأردن بالعمل مع الأشقاء ومع المجتمع الدولي لإسناد الوكالة سياسياً وماليا، وللتأكيد على أهمية استمرارها في القيام بدورها، قائلا: "سنعمل معكم جميعا لضمان أن يكون التصويت على تجديد ولايتها العام القادم في الجمعية العامة وقفة دولية للتأكيد على أن للاجئين حقوقا حياتية وسياسية لا مساومة فيها".

وأشار إلى أنه وفي سعي للحصول على المزيد من الدعم، ستنظم المملكة بتنسيق مع مصر ودولة فلسطين، وبالتعاون مع السويد وألمانيا واليابان والاتحاد الأوروبي، وتركيا بصفتها الرئيس الحالي للجنة الاستشارية للوكالة، اجتماعا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الحالي.

وأكد أن الاجتماع سيستهدف تأكيد الدعم السياسي للوكالة ودورها وفق تكليفها الأممي، وإيجاد دعم إضافي يسد العجز في موازنة العام الحالي، وبحث سبل ضمان توفير الدعم للسنوات القادمة وفق خطة مالية ومنهجية عمل فاعلة.