قاعدة حميميم: موسكو تدعم الجيش السوري ضد نظيره التركي

دمشق (د ب أ)

أكدت قاعدة حميميم العسكرية الروسية في سوريا، أن موسكو ستدعم اي تحرك عسكري للقوات الحكومية السورية ضد أي قوات موجودة بشكل غير مشروع.

قالت قاعدة حميميم العسكرية الروسية ، في بيان على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء :" موسكو ستدعم سياسياً أي تحرك عسكري للقوات الحكومية السورية ضد القوى الغريبة المتواجدة على الأراضي السورية بشكل غير شرعي بما فيها القوات التركية المتواجدة شمالي البلاد ".

واعتبرت حميميم يوم أمس الإثنين وجود أعداد كبيرة من القوات التركية في سوريا، غير شرعي ومن حق القوات السورية التعامل معه باعتباره غير مشروع، لافتة إلى أن" البروتوكول المتفق عليه مع أنقرة فيما يخص نقاط المراقبة شمال سوريا ينص على تحديد حجم التواجد التركي في تلك النقاط، وإن تجاوز ذلك الحجم سيعطي القوات الحكومية السورية الحق في التعامل معه كوجود أجنبي غير مشروع على الأراضي السورية".

وقال قائد عسكري في جيش ادلب الحر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) :" دخلت اليوم الثلاثاء تعزيزات عسكرية كبيرة الى محافظة ادلب في طريقها الى نقاط المراقبة التركية كما وصلت تعزيزات عسكرية من الجيش الأول التابع للقوات المسلحة التركية إلى ولاية كليس الحدودية مع سوريا تمهيداً لانتشارها في ريف حلب الشمالي" .

وأضاف القائد أن "القوات التي توجهت اليوم دخلت وسط حراسة أمنية مشددة على طول الطريق الذي سلكه الرتل العسكري المعزز بالدبابات والمدفعية الثقيلة ".

ودفعت تركيا يوم امس بالقوات الخاصة التركية والتي تعرف (بالكوماندوز) ويقدر عددها بحوالي 400 مقاتل من معبر باب الهوى في محافظة ادلب وتوجهت الى نقاط المراقبة في منطقة عفرين معززة بدبابات وراجمات صواريخ ومدفعية ثقيلة ، على أن تتبعها دفعات اخرى خلال الاسبوع الجاري ليصل العدد الى حوالي 2000 مقاتل .

وقبل بدء العمليات العسكرية البرية في محافظات ادلب وحماة وحلب طلب الجيش التركي من فصائل المعارضة رفع جاهزيتها القتالية والاستعداد للمعركة .

وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير لـ ( د. ب. أ )" مع تزايد القصف الجوي والمدفعي من القوات الحكومية والروسية لن نقف مكتوفي الايدي ونحن نشاهد المناطق المحررة تدمر ، نحن نرد بقصف مواقع القوات الحكومية في محافظة حماة ولكن هذا الامر لن يستمر طويلاً ، نحن سوف نبادر لفتح المعركة البرية ".

وقال مصدر عسكري سوري ، في بيان له اليوم بث على صفحات تابعة لوزارة الدفاع السورية " المجموعات الارهابية المسلحة في اللطامنة وكفر زيتا تستهدف مطار حماة عسكري بصاروخين من نوع جراد والأضرار تقتصر على الماديات ".

وكان الجيش الوطني السوري الذي شارك في معارك درع الفرات وغصن الزيتون الى جانب الجيش التركي أعلن جاهزيته للمشاركة في المعارك ضد القوات الحكومية .

وأعلنت الجبهة الوطنية للتحرير يوم امس عن جاهزية قواتها والتي تزيد على مئة الف مقاتل إضافة الى حوالي 30 مقاتل من الجيش الوطني للمشاركة في معارك ريفي حماة وحلب ومحافظة ادلب .