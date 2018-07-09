الأمم المتحدة تحذر من إفلات المسئولين عن الانتهاكات بحق الروهينجا في ماينمار دون عقاب

دكا - (أ ش أ):

حذرت يانجي لي المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من مغبة أن يفلت المسئولون عن ارتكاب الفظائع بحق مسلمي الروهينجا في ميانمار من العقاب .

وقالت يانجي لي - في تصريحات بالعاصمة البنجالية دكا - وفقا لراديو ( سوا ) الأمريكي اليوم الاثنين - " ينبغي ألا يفلت المسئولون بميانمار من العقاب على ما ارتكبوه من الفظائع ، وإذا جرى نقل السكان من جزيرة أو بلد آخر دون محاسبة أولئك الجناة فينبغي ألا يحدث ذلك ".

وأضافت أن الظروف الحالية لا تسمح بعودة اللاجئين إلى بلدهم ، معربة عن أسفها إزاء قيام الحكومة في ميانمار بإعادة مسلمي الروهينجا إلى بلدهم بصفة لاجئين وليس مواطنين ، وحرمانهم من حقوقهم .