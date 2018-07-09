الجيش اليمني يحبط محاولات تسلل لميلشيات الحوثي في صعدة

صنعاء - (أ ش أ):

تمكنت قوات الجيش اليمني ،اليوم الأثنين، من إفشال ثلاث محاولات تسلل لميليشيات الحوثي على مواقع الجيش في التباب البيض والمجازة والهشيمة المطلة على مركز مديرية باقم بمحافظة "صعدة" شمالي اليمن علي الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية.

وقال قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد صالح قروش - في تصريح نقلته أفادت قناة (العربية الحدث) - "إن اشتباكات عنيفة دارت بين الجيش الوطني في اللواء الخامس حرس حدود والميليشيا الانقلابية أسفرت عن مقتل عشرات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيا، فيما لاذت باقي عناصر الميليشيا بالفرار".

وأضاف أن مدفعية تحالف دعم الشرعية استهدفت أحد تجمعات الميليشيا بالقرب من مركز مديرية باقم، مما كبد الميليشيا خسائر فادحة.

من ناحية أخري، قام مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث بزيارة للعاصمة السعودية الرياض بحث خلالها الوضع في اليمن .. ومن المقرر أن يتوجه اليوم إلى عدن للقاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة أحمد بن دغر.

وكان المبعوث الأممي قد أعلن في وقت سابق أن الرسائل التي تلقاها من جميع الأطراف في اليمن خلال زيارته السابقة كانت إيجابية وبناءة.