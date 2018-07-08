إعادة تعيين ريك مشار نائبا لرئيس جنوب السودان

جوبا - (د ب أ)

قال متحدث باسم زعيم المتمردين في جنوب السودان ريك مشار، ان مشار وافق على العودة إلى منصب نائب الرئيس في اطار محادثات سلام مع رئيس البلاد سلفا كير ما قد ينهي قرابة خمس سنوات من الحرب الاهلية.

وسيعاد تعيين مشار نائبا للرئيس، وهو المنصب الذي تركه في عام 2013، ما أدى إلى اندلاع حرب أهلية في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا. وقال لام جابريل بول المتحدث باسم مشار إن الرئيس سلفا كير، خصم مشار السابق، سيظل قائدا للبلاد التي مزقتها الحرب.

وقال لام لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "اتفق الطرفان على إنشاء أربعة نواب للرئيس وسيتم إعادة تعيين الدكتور رياك مشار كنائب أول لرئيس جنوب السودان".

يأتي القرار بعد محادثات مطلع الأسبوع توسط فيها الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني والرئيس السوداني عمر البشير في منزل الرئيس الأوغندي في بلدة عنتيبي.

وقال أتيني ويك أتيني المتحدث باسم كير إن الاتفاقية "شاملة" لأنها تنص على فقرة بتعيين أربعة نواب للرئيس.

وفشل اتفاق مشابه تم التوصل إليه في عام 2015 في العام التالي بعد أن عاد مشار إلى العاصمة جوبا، لكن الخلافات سرعان ما تطورت، فأشعلت من جديد القتال. كما أن اتفاقا لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا الشهر قد تم انتهاكه بعد ساعات قليلة من دخوله حيز التنفيذ.

وصارت جنوب السودان أحدث دولة في العالم بعد انفصالها عن السودان في عام 2011 ولكنها دخلت في حرب أهلية بعد عامين لاحقين. وقتل عشرات الآلاف من الأشخاص ونزح نحو أربعة ملايين جنوب سوداني.