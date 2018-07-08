مظاهرات حاشدة فى مقدونيا للاحتجاج على اسم البلاد الجديد

سكوبى - (أ ش أ)

نظم الاف المواطنين فى مقدونيا اليوم الأحد، مظاهرات حاشدة احتجاجا على سياسة الحكومة والاتفاق الموقع مؤخرا مع اليونان بشأن اسم مقدونيا الجديد.

وذكرت شبكة " أيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية أن المشاركين في المظاهرة التي تم تنظيمها في مدينة ستروميكا الواقعة جنوب مقدونيا – والتي تعتبر موطن رئيس الوزراء زوران زئيف – رددوا الهتافات المعادية له واصفين إياه بـ "الخائن"، فيما أشارت الشبكة إلى أن المظاهرات مضت بشكل سلمي.

تجدر الإشارة إلى أن اليونان ومقدونيا توصلتا إلى اتفاق في الشهر الماضي ينص على تغيير اسم مقدونيا إلى "مقدونيا الشمالية" الأمر الذى أدى إلى إنهاء نزاع طويل بين الدولتين دام 27 عاما، و أزال العقبات أمام انضمام مقدونيا إلى عضوية حلف الناتو والاتحاد الأوروبي.