محمود عباس: أشقاؤنا العرب أكدوا لنا أنهم ضد صفقة العصر

القاهرة - مصراوي

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، إن قادة الدول العربية أكدوا له أنهم يعارضون خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة بصفقة القرن.

وتابع: "أشقاءنا العرب أكدوا لنا أنهم ضد صفقة العصر، بالإضافة إلى أن هناك دولا في العالم في أوروبا وآسيا وإفريقيا وغيرها أيضا بدأت تستبين بأن صفقة العصر لا يمكن أن تمر".

وأضاف في اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، بمقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، أن هناك دول في العالم أوروبية وأسيوية وأفريقية وغيرها بدأت تدرك أن "صفقة القرن لا يمكن أن تمر".

وحول المصالحة الوطنية، قال عباس: "أكدنا لإخواننا المصريين أن خلاصة القول إنه إذا أرادت حماس المصالحة فإما أن نستلم كل شيء ونتحمله أو إذا أرادوا هم أن يتسلموا كل شيء فعليهم أن يتحملوا كل شيء، وهذا لا بد أن يتضح خلال الفترة المقبلة، ولذلك أقول إنه لا بد من عقد اجتماع للمجلس المركزي الشهر المقبل لمناقشة هذه القضايا كلها، وأن نتخذ بها الإجراءات التي تتناسب مع هذه الأوضاع".

كما تحدث عن الضغوط الإسرائيلية الاقتصادية على الفلسطينيين، وقال: "المال الذي تعترض إسرائيل على دفعه لعائلات الشهداء والأسرى، هذا لن نسمح لأحد بأن يتدخل به، هؤلاء شهداؤنا وجرحانا وأسرانا وسنستمر بالدفع لهم، ونحن بدأنا بهذا عام 1965".