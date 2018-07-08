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محكمة برازيلية تأمر بإطلاق سراح الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا

08:53 م الأحد 08 يوليو 2018
محكمة برازيلية تأمر بإطلاق سراح الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا

لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

برازيليا - (أ ش أ)

أمرت محكمة الاستئناف البرازيلية اليوم /الأحد/ بالإفراج الفوري عن الرئيس البرازيلي الأسبق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، من السجن حيث إنه ينفذ عقوبة لمدة 12 عامًا بعد إدانته في السابع من أبريل الماضي في قضايا تتعلق بالفساد.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن قرار محكمة الاستئناف جاء بعد ثلاثة أشهر من أمر المحكمة العليا البرازيلية بإلقاء القبض على الرئيس الأسبق.

وأشارت الشبكة الأوروبية إلى أن المحكمة العليا للانتخابات البرازيلية ستحدد خلال الشهر المقبل ما إذا كان، لولا دا سيلفا، من حقه الترشح في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في أكتوبر المقبل أم لا.

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محكمة الاستئناف البرازيلية لويس إيناسيو لولا دا سيلفا البرازيل قضية فساد

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