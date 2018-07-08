المرصد السوري: طائرات سورية وروسية تقصف مناطق للمسلحين في درعا

القاهرة - (د ب أ)

أفادت مجموعة رصد بأن طائرات تابعة للحكومة السورية وحليفتها روسيا شنت عشرات الغارات على محافظة درعا جنوبي سوريا اليوم الأحد، بعد يومين من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ هناك.

واستهدفت 120 ضربة على الأقل بلدة أم المياذن، في الجزء الجنوبي الشرقي من درعا، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض.

وقال المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، إن القصف المكثف أجبر المقاتلين المتمردين على التراجع وأتاح للقوات الحكومية السيطرة على المدينة.

وأضاف المرصد أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين القوات الحكومية والمتمردين في الطرف الجنوبي من درعا، عاصمة المحافظة التي تحمل ذات الاسم، دون أن يحدد أعداد الضحايا.

كان أحد عشر فصيلا مقاتلا تابعا للمعارضة السورية أعلنوا أمس السبت النفير العام في ريف درعا الغربي وذلك بعد رفض الاتفاق مع روسيا.

وأوضح البيان الأول للفصائل المنضوية تحت اسم "جيش الجنوب" في بيان حصلت وكالة الأنباء لألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه إنه "نظرا لما تمر به الثورة السورية من مرحلة خطيرة ولما تمر به مهد الثورة درعا على وجه الخصوص، ولضرورة توحيد الصفوف وتوحيد القرار العسكري والسياسي، بما يحفظ به كرامة أهلنا وثوابت الثورة "، فإنه تم إعلان النفير العام في المنطقة.

وأضاف البيان " إننا في جيش الجنوب، ندعو جميع الفصائل العاملة على أرض الجنوب إلى الانضمام لهذا الجيش كما نعلن حالة النفير العام والجاهزية لاستقبال جميع من يرغب برص الصفوف وتوحيد الكلمة من أرض الجنوب ".

جدير بالذكر، أن فصائل المعارضة في شرق درعا، اتفقت مع الروس على هدنة يجري خلالها تسليم السلاح الثقيل وانسحاب قوات النظام من عدة مناطق شرق درعا ودخول النظام لمعبر نصيب الحدودي، على أن يسمح للراغبين بالانتقال إلى شمال سوريا.