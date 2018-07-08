إبعاد وسائل الإعلام عن الكهف التايلاندي وسط تكهنات ببدء محاولة إنقاذ

شيانج راي - (د ب أ):

أبعدت السلطات التايلاندية الصحفيين ووسائل الإعلام عن الكهف الواقع شمالي البلاد حيث يحاصر 12 صبيا ومدربهم على مدى أكثر من أسبوعين وسط تكهنات بأن مهمة إنقاذ من المقرر أن تبدأ أو بدأت بالفعل.

وتم اخلاء المنطقة التي يوجد فيها الصحفيون والواقعة بالقرب من مدخل الكهف، حيث تجمع أكثر من 1000 صحفي تايلندي وأجنبي لتغطية القصة، وتم منع الوافدين الجدد من الدخول إلى الموقع بعد فجر اليوم الأحد.

وتم إعادة توجيههم إلى مبنى حكومي وإبلاغهم بعقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق.

وحوصرت المجموعة المؤلفة من 12 صبيا، الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 16 عاما ومدربهم البالغ من العمر 25 عاما، داخل الكهف منذ أن أعاقت الفيضانات طريقهم إلى المخرج في 23 يونيو.