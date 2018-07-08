فصائل مسلحة في مدينة درعا السورية تتحد تحت مسمى "جيش الجنوب"

دمشق - (أ ش أ):

أعلن 11 فصيلا مسلحا من المعارضة السورية في مدينة درعا توحدهم تحت مسمى "جيش الجنوب".

وقال الفصائل في بيان مشترك، أوردته قناة (سكاي نيوز) بالعربية الليلة، إن الفصائل أعلنت النفير العام ورص الصفوف، مؤكدين استمرار المعارضة في القتال.

يأتي هذا الإعلان بعد توصل العديد من الفصائل لاتفاق مع روسيا حول إنهاء القتال في درعا وتسلم قوات النظام للمعبر الحدودي مع الأردن.

وقد أعلنت المعارضة السورية التوصل إلى اتفاق أولي مع روسيا حول محافظة درعا جنوب البلاد، يتضمن بدء تسليم السلاح على مراحل، ونشر أفراد من الشرطة العسكرية الروسية قرب الحدود مع الأردن.