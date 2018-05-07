عريقات يطالب بمقاطعة دولية لحفل افتتاح السفارة الأمريكية في القدس

رام الله- (د ب أ):

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الاثنين، بمقاطعة دولية لحفل افتتاح السفارة الأمريكية لدى إسرائيل في القدس في 14 من الشهر الجاري.

ووجه عريقات رسالة بهذا الخصوص إلى جميع ممثلي دول العالم، بما فيهم أعضاء السلك الدبلوماسي ومنظمات المجتمع المدني والسلطات الدينية.

وقال إن المشاركة في حفل الافتتاح "يضفي الشرعية على قرار غير شرعي وغير قانوني ويعزز الصمت على سياسات الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري".

واعتبر أن "مشاركة أية دولة في هذا الحفل يجعلها شريكة في جريمة انتهاك حق الشعب الفلسطيني بعاصمته السيادية واستباحة أرضه".

واتهم عريقات الإدارة الأمريكية بالإصرار على "انتهاج سياسة تشجيع الفوضى الدولية وتجاهل القانون الدولي"، كما اتهمها "بانتهاك التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 478، والتزاماتها تجاه عملية السلام".

وأضاف أن "هذه الخطوة ليست غير قانونية فحسب، بل ستفشل أيضا تحقيق سلام عادل ودائم بين الدولتين، ومن يحضر هذا الحفل غير القانوني يوجه رسالة تشجيع على انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والقانون الدولي".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن في السادس من ديسمبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، قال مؤخرا إنه قد يحضر مراسم افتتاح السفارة الأمريكية في القدس.