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لافتات السفارة الأمريكية تظهر في القدس

10:31 ص الإثنين 07 مايو 2018
لافتات السفارة الأمريكية تظهر في القدس

لافتات السفارة الأمريكية بالقدس

(بي بي سي):

تفيد الأنباء بأن ثلاث لافتات طرقية على الأقل مكتوب عليها "السفارة الأمريكية" ظهرت في القدس، اليوم الاثنين، قبل افتتاح السفارة الأسبوع المقبل في المدينة.

وتولى عمال تركيب اللافتات المكتوبة بالإنجليزية والعبرية والعربية قرب مبنى القنصلية الأمريكية في جنوب القدس الذي سيصبح مقر السفارة بعد نقلها رسميا في 14 مايو من تل أبيب.

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السفارة الأمريكية القدس فلسطين لافتات جنوب القدس

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