لافتات السفارة الأمريكية تظهر في القدس

(بي بي سي):

تفيد الأنباء بأن ثلاث لافتات طرقية على الأقل مكتوب عليها "السفارة الأمريكية" ظهرت في القدس، اليوم الاثنين، قبل افتتاح السفارة الأسبوع المقبل في المدينة.

وتولى عمال تركيب اللافتات المكتوبة بالإنجليزية والعبرية والعربية قرب مبنى القنصلية الأمريكية في جنوب القدس الذي سيصبح مقر السفارة بعد نقلها رسميا في 14 مايو من تل أبيب.