وزير إسرائيلي: حزب الله يساوي لبنان

(بي بي سي):

بدأت النتائج الأولية في الظهور في الانتخابات البرلمانية اللبنانية التي جرت أمس، الأحد.



وكان وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق قد أعلن أن نسبة الإقبال على التصويت بلغت أقل من خمسين في المائة، وهي نسبة أقل بقليل من الانتخابات الأخيرة.

وعلق وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت بالقول إن مكاسب حزب الله في الانتخابات اللبنانية تظهر أنه لا فرق بين الدولة والجماعة الشيعية المدعومة من إيران وأضاف أن إسرائيل يجب ألا تفرق بينهما في أي حرب مستقبلية.

وقال بينيت وهو عضو في مجلس الوزراء الأمني المصغر على تويتر "حزب الله = لبنان"

وتابع "دولة إسرائيل لن تفرق بين دولة لبنان ذات السيادة وبين حزب الله وستعتبر لبنان مسؤولا عن أي عمل داخل أراضيه".