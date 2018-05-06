الأردن والعراق يتفقان على تعزيز التعاون الدفاعي والأمني لمواجهة "داعش"

عمان - (د ب أ):

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدين ووزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، اليوم الأحد، على تعزيز التعاون الدفاعي والأمني لمواجهة تنظيم داعش عسكريا وأمنيا وفكريا.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فقد أكد الوزيران خلال لقاء عقداه في وزارة الخارجية الأردنية على أهمية التقدم الذي حققاه في إيجاد الأطر التشريعية وإنجاز الاتفاقات اللازمة لتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري وتسهيل التنقل عبر الحدود بعد أن تم فتح معبر طريبيل، وشددا على أن الأردن والعراق يملكان إرادة سياسية راسخة لفتحٍ أوسع لآفاق التعاون في جميع القطاعات.

واستعرض الوزيران أيضا ،خلال لقائهما ،المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والأزمة السورية والحرب على الإرهاب، إضافة إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات اهتمام المشترك.

وأكدا حرصهما على التعاون في عملية إعادة إعمار العراق. وشدد الصفدي على أن الأردن سيسهم بكل إمكاناته في عملية إعادة إعمار العراق.