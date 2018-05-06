انتخابات لبنان: تمديد موعد التصويت واشتباكات في بيروت

(مصراوي)

أعلنت السلطات اللبنانية مد فترة التصويت في الانتخابات البرلمانية التي تجرى اليوم الأحد حتى السابعة مساءًا، وذلك لمن هم داخل مبنى الاقتراع ولم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم، بدلا من السادسة.

ومن المقرر ألا يُسمح لمن خارج مبنى الاقتراع بالدخول بعد السابعة في أول انتخابات نيابية في لبنان منذ حوالي عشر سنوات.

كما شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، اشتباكات محدودة بين عناصر من حزب الله وتيار المستقبل بحسب ما نقلته قناة العربية السعودية.

ومن جانبه ظهر الرئيس اللبناني ميشال عون، وهو يتابع عملية التصويت عبر مجموعة من الشاشات، وصرح بأن مواطني بلاده يمارسون "أهم عملية وطنية سياسية".

وأضاف الرئيس عون بعد إدلائه بصوته أن اللبنانيين يختارون من سيمثلهم في الأربع سنوات المقبلة في مجلس النواب "المؤسسة الأم التي تنبثق عنها كل السلطات"، واعتبر أن من "يحجم عن الانتخاب يتنازل عن حقه في محاسبة النواب".

ووسط إشارات إلى إقبال ضعيف من الناخبين، قال رئيس الوزراء سعد الحريري إن لبنان يقوم اليوم "بانتخابات ديمقراطية"، داعيًا المواطنين إلى الاقتراع.

وانتشر مندوبو الأحزاب والمرشحين منذ الصباح الباكر أمام المراكز البالغ عددها 1880 موزعين على 15 دائرة انتخابية.