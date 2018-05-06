غدا.. عمان تستضيف فعاليات معرض ومؤتمر قوات العمليات الخاصة

عمان - أ ش أ

تستضيف العاصمة الأردنية عمان غدا الاثنين أعمال الدورة الـ12 لمعرض ومؤتمر قوات العمليات الخاصة (سوفكس 2018) المتخصص في شئون الصناعات الدفاعية ومعدات العمليات الخاصة والأمن القومي، وذلك برعاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وقال مدير عام المعرض عامر الطباع - في بيان اليوم الأحد - "إن المعرض يمثل المعرض الدفاعي الأكبر في العالم المتخصص في مجال العمليات الخاصة والأمن القومي والوحيد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يركز على جميع شئون ومعدات ومستلزمات قوات العمليات الخاصة وقوات حفظ السلام والأجهزة الأمنية والتجهيزات الدفاعية ومجالات التدريب والتنظيم لهذه القوات".

وأضاف أن سوفكس، الذي يحظى منذ انطلاقته برعاية الملك عبد الله الثاني، يمثل منتدى عالميا للحوار لكل الدول التي تسعى إلى السلم والأمن العالميين، مشيرا إلى أن هذه هي الرسالة والهدف الأساسي له.

وأوضح الطباع أن المعرض يستهل فعالياته بمؤتمر قادة قوات العمليات الخاصة تحت عنوان (الحروب الهجينة في المنطقة الرمادية الدولية.. البيئة العملياتية المتغيرة)، وذلك بحضور أكثر من 600 مشارك من بينهم وزراء دفاع ورؤساء أركان وكبار ضباط قوات العمليات الخاصة والقوات البرية والجوية في المنطقة، إلى جانب عدد من صناع القرار ومخططي وواضعي الاستراتيجيات المتعلقة بالأمن القومي والعالمي للعمل على بناء جسور التفاهم والتعاون لتوطيد السلام العالمي.

ونوه بأن أكثر من 350 شركة من 35 دولة ستشارك في المعرض، الذي يفتتح برعاية العاهل الأردني بعد غد الثلاثاء، في قاعدة الملك عبد الله الأول الجوية في عمان، ويستمر ثلاثة أيام.

كما نوه بأن المعرض الذي يقام كل عامين يشهد نمواً ملحوظاً على صعيد الحجم والمكانة لتلبية الزيادة في عدد الشركات العارضة لمستلزمات وتكنولوجيا قوات العمليات الخاصة والتجهيزات الدفاعية من جميع أنحاء العالم.

ولفت إلى أن سوفكس يشكل محطة عالمية متميزة توفر الحلول الفعالة للتهديدات الأمنية، ومنصة لانطلاق الشراكات الاستراتيجية التي تستھدف التعاون وتحظى الوفود المشاركة فيه بفرصة الاطلاع على أحدث تقنيات وأنظمة تكنولوجيا الدفاع والأمن القومي الذي يشكل محط اھتمام الكثير من دول العالم والإقليم.

ويجمع سوفكس العديد من الشركات العالمية المصنعة لمعدات واحتياجات ومستلزمات قوات العمليات الخاصة، والأمن القومي إضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف التعاون والاطلاع على آخر الحلول وأحدث المعدات لدعم قوات الأمن في مھامھا في حفظ أمن البلاد وتعزيزه.