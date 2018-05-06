إصابة وزير داخلية باكستان في هجوم مسلح

القاهرة - (مصراوي):

أصيب وزير الداخلية الباكستاني، أحسن إقبال، اليوم الأحد، عندما أطلق مجهول النار عليه في منطقةناروالبوسط إقليم البنجاب، وفق ما ذكرته وسائل إعلام باكستانية ووكالات.

وأصيب إقبال، وهو من حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، برصاصة في ذراعه ونقل على الفور إلى مستشفى المقر الرئيسي للعلاج، وقالت السلطات إنه كان خارج دائرة الخطر.

والمشتبه به، الذي يعتقد أنه في أوائل العشرينات من عمره، قد تم احتجازه لدى الشرطة ويجري استجوابه.

وكان الوزير يحضر اجتماعا سياسيا في مسقط رأسه ناروال في إقليم البنجاب عندما تعرض للهجوم المسلح.