سعد الحريري وطوني خليفة.. أبرز مرشحي الانتخابات البرلمانية اللبنانية

كتبت- إيمان محمود

يخوض لبنان انتخابات برلمانية للمرة الأولى منذ ما يقرب من 10 سنوات، يتنافسُ فيها أكثر من 500 مرشح و77 لائحة في 15 دائرة، لم تبرز ضمن أسماء المُرشّحين الشخصيات السياسية فقط، بل برزت أيضًا أسماء إعلاميين قرروا للمرة الأولى خوض الانتخابات.

وأجريت الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2009، وكان يفترض أن تستمر ولاية البرلمان حينئذ أربعة أعوام فقط، إلا أنها مددت مرتين لعدم الاستقرار في المنطقة، ولإفساح المجال لتعديل قوانين الانتخابات.

ويتوجه الناخبون اللبنانيون، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع لاختيار أول مجلس نيابي في البلاد منذ عام 2009، فتح مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً في 15 دائرة انتخابية، ومن المتوقع إعلان النتائج الرسمية يوم غد الاثنين.

ويستعرض "مصراوي" أبرز الأسماء المُرشحة في الانتخابات البرلمانية اللبنانية:

سعد الحريري

يترشّح رئيس وزراء لبنان ورئيس تحالف تيار المستقبل، سعد الحريري، عن دائرة بيروت الثانية، وهو يعتبر أن كتلته الانتخابية تمثل "الخرزة الزرقاء" التي تحمي لبنان.

وفي يونيو عام 2009 حقق الحريري فوزا ثانيا في الانتخابات التشريعية، وحصل مع حلفائه على 71 مقعدًا، وبذلك تولى منصب رئاسة الوزراء لأول مرة في مسيرته السياسية ما بين 2009 وعام 2011.

يُعد الحريري أحد أبرز خصوم حزب الله والحكومة السورية، اللذان يحملهما مسؤولية اغتيال والده؛ رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري.

ويحمل الحريري الجنسية السعودية والفرنسية واللبنانية، ويعد من أبرز المدافعين على "الدور السعودي في استقرار لبنان".

بهية الحريري

ترشّحت بهية الحريري، شقيقة رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، عن دائرة الجنوب الأولى (صيدا- جزين) "لائحة التكامل والكرامة" المدعومة من تحالف تيار المستقبل، إذ ترأس اللائحة عن أحد مقعدي صيدا السنيين.

انتخبت بهية لأول مرة نائبًا عن المقعد السني في قضاء صيدا في محافظة الجنوب عام 1992، وأعيد انتخابها لنفس المقعد بدورات عام 1996 و2000، وبالدورة البرلمانية لعام 2005 زكيت نائبًا عن المقعد السني في قضاء صيدا في محافظة الجنوب.

وخاضت "الحريري" انتخابات مجلس النواب لعام 2009 بالتحالف مع الرئيس فؤاد السنيورة، واستطاعا تحقيق النجاح وحصد المقعدين المخصصين لدائرة صيدا.

طوني خليفة

طوني ابن منطقة عشميت اللبنانية، لكنه اختار الترشّح في مدينة طرابلس، عن المقعد الماروني، بعد أن انضم إلى لائحة النائب السابق مصباح الأحدب.

توجه طوني خليفة إلى عمل البرامج الخاصة بالمسابقات والتسلية والتي استطاع منها أن يحصد شعبية كبيرة وجماهيرية أوسع من الشعب اللبناني والعربي ككل، إذ بدأ ببرنامج "بتخسر إذا ما بتلعب" ثم برنامج "ساعة بقرب الحبيب".

ومن أشهر برامجه "زمن الإخوان" الذي قدمه عام 2012 على قناة القاهرة والناس، كما قدم برنامج "الشعب يريد" في عام 2011.

بولا يعقوبيان

كانت بولا يعقوبيان المُرشّحة على لائحة المجتمع المدني في بيروت الأولى، أول إعلامية تعلن ترشّحها، لتبدأ بعدها موجة ترشّح الإعلاميين، الأمر الذي عبرت عنه بإبداء سعادتها لأنها كانت سببًا في تشجيع زملائها الإعلاميين على الترشح للانتخابات البرلمانية.

عملت بولا لسنوات طويلة في مجال تقديم البرامج السياسية في لبنان وخاصة على شاشة "تلفزيون المستقبل" التابعة لرئيس الحكومة سعد الحريري، وكانت الإعلامية الوحيدة التي أجرت لقاءً تلفزيونيًا مع الحريري وقت أزمة استقالته في نهاية العام الماضي.

واستقالت بولا من العمل في "تليفزيون المستقبل" في يناير من العام الجاري، رغم طلب الحريري منها التراجع عن استقالتها، وبعد أيام أعلنت قرار ترشّحها للانتخابات البرلمانية.

وعن سبب ترشحها في اللائحة المنافسة للائحة الحريري؛ أوضحت في تصريحات سابقة لها "تربطني علاقة جيدة مع رئيس الحكومة سعد الحريري وأحبه على الصعيد الشخصي، لكن هناك مشكلة على صعيد الوطن والنظام ويجب إعطاء فرصة ودور أكبر للمجتمع المدني ليستطيع أن يحرك هذه المياه الراكدة".