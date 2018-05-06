 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

صندوق النقد الدولي سد النهضة محمد صلاح كوريا الشمالية العملية الشاملة 2018

إقبال ضعيف على التصويت في الانتخابات البلدية بتونس

02:47 م الأحد 06 مايو 2018
إقبال ضعيف على التصويت في الانتخابات البلدية بتونس

انتخابات البلدية بتونس

تونس - (د ب أ):

شهدت مراكز الاقتراع في تونس صباح اليوم الأحد إقبالا ضعيفا من الناخبين في أول انتخابات بلدية تشهدها البلاد منذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011 .

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة بتوقيت تونس، وانتشر حوالي 60 ألف عنصر من الأمن والجيش لتأمين العملية الانتخابية.

وتعود آخر انتخابات بلدية بتونس إلى عام 2010 ، قبل أشهر قليلة من اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد حكم بن علي، لتبدأ بعدها تونس مرحلة انتقال ديمقراطي.

وعلى عكس انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011 والانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2014، كانت نسبة الإقبال ضعيفة منذ صباح اليوم وبدت بعض مراكز الاقتراع في تونس العاصمة وضواحيها خالية من الناخبين.

وأفاد عضو هيئة الانتخابات نبيل بفون بأن نسبة الإقبال لم تتعد 10 بالمئة حتى منتصف النهار بتوقيت تونس. ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

وقالت منظمة "مراقبون"، التي تعنى بمراقبة الانتخابات، إن اثنين من مكاتب الاقتراع في مدينة المظيلة التابعة لولاية قفصة تعرضا لاقتحام وتكسير لصناديق الاقتراع.

وخصصت هيئة الانتخابات 359 مركز اقتراع في 350 دائرة بلدية للانتخابات التي تتنافس فيها 2074 قائمة انتخابية تضم أكثر من 53 ألف مرشح للمنافسة على عضوية المجالس البلدية.

تونس الانتخابات التونسية إقبال ضعيف زين العابدين بن علي

الخبر التالى:

تصويت ضعيف في الانتخابات البرلمانية اللبنانية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان