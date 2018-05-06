اليمن تنتقد الإجراءات العسكرية الإماراتية في جزيرة سقطرى

عدن- (د ب أ):

انتقدت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي التواجد العسكري الذي بدأته الإمارات مؤخرا في جزيرة سقطرى، وشددت على أن "جوهر الخلاف هو السيادة الوطنية ومن يحق له ممارستها".

وقالت في بيان :"الأشقاء في الإمارات يتواجدون في الجزيرة بصفتهم المدنية من ثلاث سنوات، ولم يطرأ جديد في وضع الجزيرة السياسي والعسكري الذي يستوجب السيطرة على المطار والميناء".

واعتبرت أن "الحالة في الجزيرة اليوم بعد السيطرة على المطار والميناء هي في الواقع انعكاس لحالة الخلاف بين الشرعية والأشقاء في الإمارات، وجوهرها الخلاف حول السيادة الوطنية ومن يحق له ممارستها، وغياب مستوى متين من التنسيق المشترك الذي بدا مفقوداً في الفترة الأخيرة".

وكانت طائرات عسكرية إماراتية تحمل أفرادا ومعدات وصلت إلى الجزيرة. ووفقا للحكومة فإن أول ما قامت به القوة الإماراتية كان "السيطرة على منافذ المطار وميناء سقطرى وإبلاغ جنود الحماية في المطار والأمن القومي والسياسي وموظفي الجمارك والضرائب، بانتهاء مهمتهم حتى إشعار آخر".

وأشارت إلى أنه تم استقبال وفد عسكري سعودي رفيع وتم إبلاغه، وكذلك إبلاغ ممثل الإمارات، أن الحكومة اليمنية "حريصة كل الحرص على الحفاظ على علاقات أخوية متينة وقوية تعزز التحالف العربي، في مواجهة الانقلاب الحوثي والأطماع الإيرانية في المنطقة".

تجدر الإشارة إلى أن جزيرة سقطرى هي جزء من أرخبيل يمني يحمل نفس الاسم، ومكون من ست جزر على المحيط الهندي قبالة سواحل القرن الأفريقي بالقرب من خليج عدن.