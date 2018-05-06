إطلاق سراح المعارض الروسي نافالني بعد القبض عليه خلال احتجاج ضد بوتين

موسكو- (د ب أ):

أعلن السياسي الروسي المعارض أليكسي نافالني أنه تم إطلاق سراحه مجددا بعد القبض عليه خلال احتجاج ضد الرئيس فلاديمير بوتين.

وكتب نافالني، وهو معارض لما يصفه بأنه سلطوية بوتين وفساد الحكومة، على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي في وقت مبكر صباح اليوم الأحد أن الشرطة أطلقت سراحه بعد منتصف الليل بقليل.

وذكر نافالني أنه تم اتهامه بتنظيم فعالية شعبية بدون تصريح ومقاومة قوات الشرطة.

وقال محامي لمؤسسة نافالني المناهضة للفساد في تصريحات لوكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء أن محكمة في موسكو سوف تنظر في القضية في 11 مايو الجاري.

كان نافالني قد دعا أنصاره في أنحاء روسيا إلى الخروج إلى الشوارع أمس السبت للاحتجاج ضد بوتين ،الذي من المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية غدا الاثنين ليبدأ الولاية الرابعة له كرئيس لروسيا.

ووفقا لمنظمة "أو.في.دي-انفو" الحقوقية ، ألقت الشرطة القبض على 1600 شخص خلال المظاهرات ،من بينهم أكثر من 700 شخص في موسكو .

ولكن الشرطة الروسية تقول إنها ألقت القبض على 300 شخص فقط في موسكو و200 شخص في سان بطرسبورج.