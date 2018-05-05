الاتحاد الأوروبي يطالب بإطلاق سراح متظاهرين روس معارضين لبوتين

بروكسل (د ب أ)

أدان الاتحاد الأوروبي الأساليب الوحشية والاعتقالات الجماعية من جانب الشرطة الروسية، ردًا على التظاهرات التي انطلقت اليوم السبت.

كما طالب الاتحاد بإطلاق سراح المتظاهرين السلميين.

وقال بيان صادر عن مكتب المنسقة العليا للشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني: "إن احتجاز أكثر من ألف متظاهر والعنف الذي استخدمته السلطات الروسية اليوم ضدهم في جميع أنحاء البلاد يهدد الحريات الأساسية للتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع في الاتحاد الروسي".

وجاء في بيان صادر عن المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي مايا كوشيانسيتش: "حتى إذا ما لم يتم منح التراخيص الخاصة بمكان بعض التظاهرات، فإن هذا لا يمكن أن يبرر وحشية الشرطة والاعتقالات الجماعية".

واستجاب الآلاف من الروس لدعوة زعيم المعارضة أليكسي نافالني، للاحتجاج ضد الرئيس الروسي المنتخب حديثا فلاديمير بوتين، من خلال تنظيم مسيرات عمت نحو 90 مدينة.