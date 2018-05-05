سيول عارمة تضرب العاصمة التركية

أنقرة (د ب أ)

ضربت سيول عارمة ناجمة عن هطول أمطار غزيرة اليوم السبت، العاصمة التركية أنقرة.

وذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء، أن مياه السيول جرفت عشرات السيارات في العاصمة.

وأضافت أن المياه أثرت سلبا على سير الحياة في أنقرة، موضحة أن المياه ألحقت أضرارًا بالممتلكات وبعض المحال التجارية، وتسببت في قطع بعض الأسلاك الكهربائية في المنطقة.

وفي سياق متصل، أجرى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اتصالا هاتفيا مع والي أنقرة أرجان توباجا، واستعلم عن السيول وما خلفته من أضرار، حسب الوكالة.