قرقاش: القضية الفلسطينية أولوية للسعودية

(مصراوي)

علق وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، على الموقف السعودي من القضية الفلسطينية.

وقال قرقاش في تغريدة على موقع تويتر: إن "أولوية القضية الفلسطينية واضحة في الخطاب السياسي السعودي"، متابعًا أن للسعودية "دور عربي وإسلامي تتفاءل به الإمارات وترى فيه تعميقا للاعتدال والتوازن الإقليمي".

وجاء حديث قرقاش تعليقا على كلمة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بدكا، الذي أكد على موقف المملكة العربية السعودية الثابت تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى.