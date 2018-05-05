مسلحون متشددون أفغان يستهدفون مقر إقامة قائد شرطة قندهار

كابول (د ب أ)

قال مسؤولون أفغان اليوم السبت، إن هجوما استهدف مقر إقامة قائد بارز بشرطة قندهار جنوبي البلاد، مما أسفر عن مقتل شرطيين اثنين وثلاثة مسلحين.

وقال أحمد ضياء دوراني، وهو متحدث باسم شرطة قندهار إن الهجوم وقع حوالى الساعة 0730 مساء بالتوقيت المحلي (1500 بتوقيت جرينتش) عندما فجّر انتحاري مركبة محملة بالمتفجرات في المدخل الأول للمجمع.

وصرح دوراني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن مسلحين اثنين يعتقد أنهما من طالبان، كانا يترجلان على أقدامهما قد هاجما المدخل الثاني مما أسفر عن مقتلهما في غضون الساعة الأولى.

ولم يكن قائد الشرطة، الجنرال عبد الرازق، موجودا داخل المقر وقت الهجوم.

ولم تعلق طالبان بعد على الحادث.

وفي سياق متصل، استعادت القوات الأفغانية السيطرة على حي في إقليم باداخشان بشمال شرق البلاد اليوم السبت بعدما سقط لفترة وجيزة في أيدي جماعة طالبان.

وقال سيد جهانجر كرمات رئيس المخابرات الإقليمية لـ (د.ب.أ) إن حي كوهيستان عاد إلى سيطرة الأمن بعد ساعة من القتال عقب وصول تعزيزات من عاصمة الإقليم فايز أباد.

وأضاف كرمات إن أفراد القوات الأفغانية لم يتعرضوا لأي إصابات.

كما أكد محبوب الرحمن طلعت، عضو مجلس الإقليم استعادة الحي.

ومن ناحية أخرى، نفى المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة عبر موقع تويتر استعادة الأمن للحي، مضيفا أن طالبان صدت الهجوم على مركز الحي مما أدى إلى مقتل وجرح العديد من أفراد قوات الأمن الأفغانية.

وسقط الحي في قبضة طالبان في وقت مبكر من أمس الجمعة بعد 24 ساعة من المعارك العنيفة التي أسفرت عن مقتل خمسة شرطيين على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين.