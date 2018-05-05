مقتل 30 حوثيا في معارك مع قوات الجيش اليمني بتعز

صنعاء (د ب أ)

قُتل 30 عنصرًا من مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم السبت، وجُرح العشرات، في مواجهات اندلعت مع قوات الجيش اليمني، تقدمت فيها الأخيرة، في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد 275 كيلو مترا جنوبي العاصمة صنعاء.

وأفاد مصدر عسكري في الجيش اليمني الموالي للرئيس عبدربه منصور هادي، أن قوات الجيش شنت هجمات ضد مسلحي الحوثي، في منطقة البرح، غربي محافظة تعز، وسيطرت على جبال الرخام الاستراتيجية، المطلة على مصنع البرح للأسمنت.

وأضاف المصدر ، في تصريح نقله موقع الجيش اليمني "سبتمبر نت"، أن القوات ذاتها، سيطرت على الخط الرابط بين منطقتي البرح وكهبوب، وقطعت طرق إمداد المليشيا الحوثية عن عناصرها المتواجدة في منطقتي كهبوب والعمري .

وذكر المصدر أن" قوات الجيش الوطني، وصلت إلى موقع مفرق البصل في منطقة البرح، وتمكنت من قطع الخط الترابي بين منطقتي البرح ومقبنة الذي يعد خط الإمداد الوحيد للحوثيين في مقبنة من اتجاه منطقة البرح ".

ولفت المصدر نفسه إلى أن" قوات الجيش، تواصل تقدمها بإسناد جوي مكثف من مقاتلات التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية".

وتشهد محافظة تعز (كبرى المحافظات اليمنية سكانا)، مواجهات عنيفة بين الجيش الحكومي من جهة، ومسلحي الحوثي من جهة ثانية، خلفت الآلاف من القتلى والجرحى من الطرفين، فضلا عن سقوط آلاف القتلى والجرحى من المدنيين، معظمهم سقطوا بقصف شنه مسلحو الحوثي على أحياء خاضعة لسلطة الحكومة في مركز المحافظة.