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ملك الأردن يهنئ "أبو مازن" بإعادة انتخابه رئيسًا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

07:50 م السبت 05 مايو 2018
ملك الأردن يهنئ "أبو مازن" بإعادة انتخابه رئيسًا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

عمان (أ ش أ)

هنأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ، الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، بإعادة انتخابه رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، من الرئيس عباس، في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين الجانبين، وفقا لبيان صادر اليوم عن الديوان الملكي الهاشمي.

وأعرب الرئيس عباس عن تقديره لجهود الملك عبدالله الثاني المتواصلة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

هذا المحتوى من

Asha
الأردن ملك الأردن محمود عباس منظمة التحرير الفلسطينية الملك عبدالله الثاني

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