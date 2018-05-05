ملك الأردن يهنئ "أبو مازن" بإعادة انتخابه رئيسًا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

عمان (أ ش أ)

هنأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ، الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، بإعادة انتخابه رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، من الرئيس عباس، في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين الجانبين، وفقا لبيان صادر اليوم عن الديوان الملكي الهاشمي.

وأعرب الرئيس عباس عن تقديره لجهود الملك عبدالله الثاني المتواصلة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.