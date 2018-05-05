قائد عمليات نينوى: مقتل عشرات الدواعش إثر تدمير أنفاق للتنظيم في الموصل

الموصل (د ب أ)

أعلن قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري اليوم السبت، عن مقتل العشرات من عناصر تنظيم داعش إثر تدمير عدد كبير من الأنفاق شمال غرب الموصل 400 كلم شمال بغداد.

وقال الجبوري للصحفيين: إن "قواتنا في قيادة عمليات نينوى وبالتنسيق مع التحالف الدولي وموافقة العمليات المشتركة، تمكنت من تدمير أعدادًا كبيرة من أنفاق داعش السرية في جبل العطشانه الكبير الواقع في تلال بلده بادوش 25 كلم شمال غرب الموصل.

وأضاف الجبوري أن "القوات الأمنية وبالتعاون مع التحالف الدولي تمكنت من قتل العشرات من عناصر داعش التي كانت مختبئة في جبل العطشانه وفي الأنفاق، فضلا عن تدمير أكثر من 50 نفق كبير يضم أسلحة وعتاد وصواريخ تعود إلى عصابات داعش الإرهابية".

وأوضح أن "القوات الأمنية و العسكرية و بالتعاون مع التحالف الدولي ما زالت تطوق جبل العطشانه للقضاء على بقية عناصر داعش وقصف بقية الأنفاق".

يشار إلى أن خلايا تنظيم داعش النائمة بمحافظة نينوى تنفذ من وقت لآخر عمليات وهجمات ضد القوات العراقية والمدنيين، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي القضاء عسكرياً على التنظيم الإرهابي.